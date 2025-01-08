Mehmet Aurelio: "Kazanarak başlamak önemliydi"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u 3-1 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mehmet Aurelio: 'Kazanarak başlamak önemliydi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 01:15
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor'u 3-1 yenen Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, grup mücadelelerine kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Aurelio, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor karşısında ilk yarıda 2-0 öne geçtiklerine dikkati çekerek "İkinci yarıda özgüvenli oynamaya devam ettik ve üçüncü golü bulduk. Türkiye Kupası'nda grup maçlarına kazanarak başlamak önemliydi. Güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz." dedi.

Aurelio, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayı da kazanıp çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

Kocaelispor'a başarı dileyen Aurelio, iki takım taraftarının aynı yerde omuz omuza takımlarını desteklemesinin güzel görüntü oluşturduğunu sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery