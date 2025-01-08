Mehmet Aurelio: 'Kazanarak başlamak önemliydi'

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Kocaelispor'u 3-1 yenen Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, grup mücadelelerine kazanarak başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Aurelio, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor karşısında ilk yarıda 2-0 öne geçtiklerine dikkati çekerek "İkinci yarıda özgüvenli oynamaya devam ettik ve üçüncü golü bulduk. Türkiye Kupası'nda grup maçlarına kazanarak başlamak önemliydi. Güzel bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz." dedi.



Aurelio, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayı da kazanıp çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.



Kocaelispor'a başarı dileyen Aurelio, iki takım taraftarının aynı yerde omuz omuza takımlarını desteklemesinin güzel görüntü oluşturduğunu sözlerine ekledi.



