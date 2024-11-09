Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ankaragücü'ne 3-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Altıparmak, skora bakarak herkesin MKE Ankaragücü'nün çok net bir galibiyet aldığını düşünmesinin yanlış olacağını belirterek, "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta 3-0 mağlup ayrıldık, Ankaragücü'nün eksikliklerini ve iyi taraflarını biliyorduk. Maçın büyük bölümünü istediğimiz şekilde oynadık, çok net pozisyonlara girdik. Ankaragücü hiç pozisyon kaçırmadı, bizim 7-8 tane yüzde yüz pozisyonumuz var ama ne yazık ki hiçbirini değerlendiremedik." diye konuştu.



Oyun olarak istedikleri oyunu oynadıklarını ancak gol atamayınca kıymetinin olmadığını dile getiren Altıparmak, "Çok da pozisyonlara girdik ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz ve kalecinin de kurtarışları mağlup olmamıza neden oldu, ikinci ve üçüncü golü uzatmalarda yedik. Oyun olarak istediğimizi yapma anlamında maçın tamamına yakınında bunu gerçekleştirdik. Oyuncularımı kutluyorum çok iyi mücadele ettiler, son bölüm hariç istediğimiz her şeyi yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.



