04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Mehmet Altıparmak: "Manisa maçı final niteliğinde"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp, üst sıradaki yerimizi alacağız" dedi.

calendar 04 Kasım 2025 16:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mehmet Altıparmak: 'Manisa maçı final niteliğinde'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Manisa FK, maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı takım daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımının Ümraniye maçındaki performansından memnun olduğunu söyledi.

Manisa maçının final niteliğinde olduğunu söyleyen Altıparmak, "Ümraniye maçının büyük bir bölümünde konuştuklarımızı çok iyi uyguladık. Maça 1-0 yenik başlamamız rakibin zaten çok hücum yapmayan, çok defansif oynayan bir takımdı golü de attıktan sonra çok fazla çıkmadan kontra ataklarla oynamaya çalıştılar. Yakaladığımız pozisyonlarda 1-1'i yakalasak çok rahat maçı çevirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra aynı oyunumuza devam ettik, hiç geri adım atmadık. Pozisyonlar yakaladık, maçı tamamen rakip takımın sahasına yıktık. Kanatlardan geldik, şut attık, ortalar yaptık ama ne yazık ki golü bulamadık. 9 kişi kalmamıza rağmen son dakikalarda da aynı düzeni devam ettirdik. Belki bizim için çok önemli bir maçtı, mağlup ayrıldık ama oyun olarak bazı şeyleri en azından oyuncularımıza benimsettik. Bu hafta oynayacağımız maç bu anlamda çok önem kazandı. Bir an önce alt sıralardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp üst sıradaki yerimizi alacağız" dedi.

'İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Devre arasında transfer planlaması hakkında da konuşan Altıparmak, "Şu an biz devre arasına kadar bunları konuşmayacağız. Bu takımla devam edeceğiz çünkü. Bu tür şeyler şu anda oynayan oyuncuları da bozabilir. Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Gol yollarında pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bunun için çok çalışacağız. Bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Biz önde oynayan ve baskı yapan, gol arayan bir takım olacağız. Bu zamana kadar çok az gol attık ve az da gol yedik. Bundan sonra daha farklı bir Sivasspor olacak. Çok kaliteli bir takımımız var. Biz biraz kötü başladık ama iyi bir şekilde ligimizi bitireceğiz. İnşallah Manisa maçını kazanacağız" diye konuştu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.