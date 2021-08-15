Süper Lig'de Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın yarısında gösterdiği performans, Mbwana Samatta'yı en çok konuşulan isimlerden biri yaptı.



Mbwana Samatta, ilk yarıda ceza sahası içinde net pozisyonda top önüne gelmesine rağmen, şut atmakta ağır kalınca, savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu pozisyon sonrası Samatta sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.



Eski hakem Erman Toroğlu da Mbwana Samatta'yı eleştiren isimlerden oldu. Erman Toroğlu, "Samatta 6 milyon Euroluk adam değilmiş! Bu parayı veren adama 'pardon' demek lazım!" ifadelerini kullandı.



