Mbaye Diagne: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Galatasaray'ın Altay'a karşı 2-2 berabere kaldığı maçta sarı kırmızılı takımın 2. golünü atan Mbaye Diagne, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Mbaye Diagne'nin sözleri:



"Attığım golle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok önemli değil. Kazanmamız gereken, domine ettiğimiz bir maç berabere gitti. Her zamanki gibi çok çalışacağız ve sonraki maçı kazanmaya çalışacağız."



"LİGDE BİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"



"Henüz bir şey bitmiş değil. Çok fazla maç var. Bir şey söylemek imkansız. Sezon sonu geldiğinde her şeyi göreceğiz."





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