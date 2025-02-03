Maximin'in transferi iptal!

Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği Allan Saint-Maximin ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcunun transferinin Napoli'ye transferinin iptal olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Maximin'in transferi iptal!
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03 Şubat 2025 16:49
Son güncelleme 03 Şubat 2025 16:50
Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

İtalya'dan Di Marzio, Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olduğunu duyurdu.

İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.

Maximin, transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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