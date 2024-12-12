Mauro Icardi: "Sizi seviyorum"

Mauro Icardi, Malmö deplasmanına giden taraftarları paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi: 'Sizi seviyorum'
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12 Aralık 2024 20:40
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi, taraftarlara mesaj gönderdi.

Icardi, Malmö deplasmanına giden Galatasaray taraftarlarını ve tribününü paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini yazdı.

Icardi, bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekledi.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni aldı.

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