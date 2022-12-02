Mauro Icardi'nin son durumu netleşti!

Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.



İDMANDA SAKATLANMIŞTI





Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin daha önce antrenmanı yarıda bıraktığı açıklanmıştı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullanılmıştı.



Florya'da önceki akşam yapılan antrenmanda topuğundan bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin MR'ı çekildi.



Arjantinli golcünün sakatlığı, Sergio Oliveira'nın başına gelen kadar ciddi değil.



Ancak lige verilen aradan önce müthiş bir form yakalayan tecrübeli futbolcunun bir süre antrenmanda yer alamayacak olması, teknik ekipte endişe yaratıyor.









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