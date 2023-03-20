Mauro Icardi'nin büyük üzüntüsü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 2 Süper Lig maçında kaçırdığı goller nedeniyle üzüntü yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'nin büyük üzüntüsü
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20 Mart 2023 10:34
Bu sezon Galatasaray'a 9 gol ve 6 asistlik katkı veren Mauro Icardi, Kasımpaşa sonrasında Konyaspor engelini de boş geçmişti.

2 maçtır skora katkı sağlayamayan Arjantinli santrforun, özellikle kaçırdığı gollerden dolayı büyük üzüntü duyduğu öğrenildi.

30 yaşındaki yıldızın, tıpkı Zaniolo gibi milli arada eksiklerini kapatmaya çalışacağı belirtildi.  

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