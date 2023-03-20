Mauro Icardi'nin büyük üzüntüsü

Bu sezon Galatasaray'a 9 gol ve 6 asistlik katkı veren Mauro Icardi, Kasımpaşa sonrasında Konyaspor engelini de boş geçmişti.



2 maçtır skora katkı sağlayamayan Arjantinli santrforun, özellikle kaçırdığı gollerden dolayı büyük üzüntü duyduğu öğrenildi.



30 yaşındaki yıldızın, tıpkı Zaniolo gibi milli arada eksiklerini kapatmaya çalışacağı belirtildi.



