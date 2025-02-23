Mauro Icardi, Florya'da!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, cumartesi gecesi İstanbul'a geldi. Icardi, pazar günü Florya'ya gitti ve Fenerbahçe derbisi öncesi son idmanda takım arkadaşlarının yanında oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi, Florya'da!
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23 Şubat 2025 15:20
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda Mauro Icardi de yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Icardi, Fenerbahçe derbisi için cumartesi gecesi İstanbul'a geldi. Icardi, pazar günü Florya'ya gitti ve Fenerbahçe derbisi öncesi yapılan son antrenmanı takip ederek takım arkadaşlarının yanında oldu.

Mauro Icardi, Florya





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