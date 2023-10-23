29 Ekim

Mauro Icardi, antrenmana çıkmadı!

Galatasaray'da Mauro Icardi, Bayern Münih maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Arjantinli yıldız, salonda sağlık ekibi ile birlikte özel çalışma gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, antrenmana çıkmadı!
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23 Ekim 2023 18:11
Galatasaray'da sakatlığı sonrası Bayern Münih maçına yetişip yetişmeyeceği büyük bir merak konusu olan Mauro Icardi, son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı.

Arjantinli yıldız, salonda tedavisine devam etti. Icardi ayrıca sağlık ekibi ile özel çalışma gerçekleştirdi.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesinde yaptığı açıklamada Mauro Icardi için son kontrollerin ardından karar vereceklerini söylemişti.

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