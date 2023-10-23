Mauro Icardi, antrenmana çıkmadı!

Galatasaray'da sakatlığı sonrası Bayern Münih maçına yetişip yetişmeyeceği büyük bir merak konusu olan Mauro Icardi, son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı.
Arjantinli yıldız, salonda tedavisine devam etti. Icardi ayrıca sağlık ekibi ile özel çalışma gerçekleştirdi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesinde yaptığı açıklamada Mauro Icardi için son kontrollerin ardından karar vereceklerini söylemişti.
Arjantinli yıldız, salonda tedavisine devam etti. Icardi ayrıca sağlık ekibi ile özel çalışma gerçekleştirdi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçı öncesinde yaptığı açıklamada Mauro Icardi için son kontrollerin ardından karar vereceklerini söylemişti.