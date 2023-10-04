Mauro Icardi Ada'yı salladı

Galatasaray'da Manchester United karşısında 78'de kazanılan penaltıyı kaçıran Mauro Icardi, yine zoru sevdiğini gösterdi. Icardi, 81'de Davinson Sanchez'in asistinde topu aldı, ceza sahasına girdi ve İngiliz devini yıkan golü ağlarla buluşturdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi Ada'yı salladı
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04 Ekim 2023 09:28
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Manchester United karşısında takımına galibiyeti getiren golü attı.

İlk yarıda ev sahibinin savunmacılarının sıkı markajına maruz kalan Icardi, pozisyona girmekte zorlandı. Ancak ikinci devrede yavaş yavaş etkisini gösteren tecrübeli futbolcu, 78'de kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçti ve yine kolay olmayanı tercih edip, ne yazık ki 'topu auta attı.



AVRUPA'DA 4. KEZ ATTI

Arjantinli yıldız golü atsa, Aslan 3-2'yi bulacaktı. Tangocu, 81'de Sanchez'in kafa vuruşunda ise bir anda topu önünde buldu ve topu sürerek United ceza sahasına girip, Onana'yı bu kez havlamayı başardı. Takımına savunmada da yardım eden 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçta da 37'de penaltıyı atamamış ancak 5 dakika sonra golünü atmıştı. Avrupa'da bu sezon 6. sınavında 2 asistini yanına 4. golünü ekleyen Icardi, toplamda ise 13. karşılaşmasında 3 asistle birlikte 11 gole ulaştı. 

 
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