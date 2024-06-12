Masouras, Trabzonspor'u bekliyor

Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Giorgos Masouras, bir kez daha Trabzonspor'un radarında yer alıyor.
Hem kanatta hem de orta sahada ofansif pozisyonda görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımdan haber bekliyor.
Yunanistan Milli Takımı'nda bulunan Masouras, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta oynadı; 9 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.
Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis ile geçtiğimiz günlerde bazı Trabzonsporlu taraftarlar kampta fotoğraf çektirirken, "Trabzonspor'a geliyor musun?" şeklindeki soruya "Masouras" diye karşılık vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Hem kanatta hem de orta sahada ofansif pozisyonda görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımdan haber bekliyor.
Yunanistan Milli Takımı'nda bulunan Masouras, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta oynadı; 9 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.
Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis ile geçtiğimiz günlerde bazı Trabzonsporlu taraftarlar kampta fotoğraf çektirirken, "Trabzonspor'a geliyor musun?" şeklindeki soruya "Masouras" diye karşılık vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.
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