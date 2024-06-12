Masouras, Trabzonspor'u bekliyor

Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Yunan orta saha Giorgos Masouras, Trabzonspor'dan haber bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Masouras, Trabzonspor'u bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 10:31
Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Giorgos Masouras, bir kez daha Trabzonspor'un radarında yer alıyor.

Hem kanatta hem de orta sahada ofansif pozisyonda görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımdan haber bekliyor.

Yunanistan Milli Takımı'nda bulunan Masouras, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta oynadı; 9 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.

Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis ile geçtiğimiz günlerde bazı Trabzonsporlu taraftarlar kampta fotoğraf çektirirken, "Trabzonspor'a geliyor musun?" şeklindeki soruya "Masouras" diye karşılık vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery