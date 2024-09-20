Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri'nin takımla geleceğinin, Rogers Communications'ın satın alımının ardından belirsiz durumda olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Eric Koreen, Rogers Communications'ın Bell Canada'nın Maple Leaf Sports and Entertainment'taki (MLSE) hissesini satın almasının etkilerini vurguladı.



Bu satın alma, Edward Rogers III'ü MLSE'deki en etkili figür olarak konumlandırarak, Ujiri'nin organizasyonla ilişkisini değiştirmiş oldu.



Daha önce Ujiri'nin Rogers ile etkileşimleri takip altına alınmış olsa da, Rogers'ın Raptors üzerinde nihai yetkiye sahip olduğu kaydedildi.



2013'ten beri Raptors bünyesinde yer alan Ujiri, takımı 2019'da ilk NBA şampiyonluğuna taşımış, fakat bu başarısına rağmen, Rogers ile ilişkisinde zorluklarla karşılaşmıştı.



Satış hakkında yorum yapması istendiğinde, Ujiri herhangi bir endişesini dile getirmemeyi tercih etmişti.



Ancak gözlemciler, Rogers'ın başlıca karar verici olmasıyla, uzun süredir takımın başında olan Ujiri'nin rolünün değiştiğini belirtti.



Ujiri'nin Toronto'daki mirası, beş Atlantik Grubu şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda başarıyı içeriyor.



