Marsilya'nın hocası Mitroglou'nun ayrılığını yorumladı!

RUDI GARCIA'DAN 'AĞIR' İFADELER

"KOSTAS KOŞAN BİR OYUNCU DEĞİL"

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, 15 milyon Euro yatırımla alınan Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'a transferi sonrası konuştu.Antrenman sonrası basının karşısına çıkan Garcia, "Mario Balotelli'nin transferinden sonra Kostas'ın ayrılması mantıklı bir hareketti. Son 2 ayda çok fazla forma şansı bulamıyordu zaten." dedi.Rudi Garcia, "Bu forma için mücadele eden, formayı terleten, elinden gelenin en iyisini yapan, birbiri için sonuna kadar savaşan oyuncular bu takımdan ayrılmazlar. Marsilya'da oynayan tüm oyuncular, birbirleri için mücadele ederler." cevabını verdi.Marsilya'nın hocası, "Kostas, koşan bir oyuncu değildi. Top ayağına gelince oynayabiliyordu ancak. Kendine güveni de dibe inmişti." diyerek sözlerini noktaladı.