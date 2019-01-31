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Marsilya'nın hocası Mitroglou'nun ayrılığını yorumladı!

Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili soruya, "Bu forma için mücadele eden, formayı terleten, elinden gelenin en iyisini yapan, birbiri için sonuna kadar savaşan oyuncular bu takımdan ayrılmazlar. Marsilya'da oynayan tüm oyuncular, birbirleri için mücadele ederler." yorumunu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marsilya'nın hocası Mitroglou'nun ayrılığını yorumladı!
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31 Ocak 2019 18:34
Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia, 15 milyon Euro yatırımla alınan Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'a transferi sonrası konuştu.

Antrenman sonrası basının karşısına çıkan Garcia, "Mario Balotelli'nin transferinden sonra Kostas'ın ayrılması mantıklı bir hareketti. Son 2 ayda çok fazla forma şansı bulamıyordu zaten." dedi.

RUDI GARCIA'DAN 'AĞIR' İFADELER

Rudi Garcia, "Bu forma için mücadele eden, formayı terleten, elinden gelenin en iyisini yapan, birbiri için sonuna kadar savaşan oyuncular bu takımdan ayrılmazlar. Marsilya'da oynayan tüm oyuncular, birbirleri için mücadele ederler." cevabını verdi.

"KOSTAS KOŞAN BİR OYUNCU DEĞİL"

Marsilya'nın hocası, "Kostas, koşan bir oyuncu değildi. Top ayağına gelince oynayabiliyordu ancak. Kendine güveni de dibe inmişti." diyerek sözlerini noktaladı.

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