Marsilya evinde kayıp; İlk mağlubiyet

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Igor Tudor'un ekibi Marsilya ile Olivier Pantaloni'nin yönetimindeki Ajaccio karşılaştı.



Orange Veledrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajaccio 2-1 kazanırken goller; 25. dakikda Bevic Moussiti-Oko ve 47. dakikada Leonardo Balerdi'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi. Ev sahibi Marsilya'nın tek golü ise 15. dakikada penaltıdan Dimitri Payet'in ayağından geldi.



Marsilya'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın 57. dakikasında Dimitri Payet'in yerine oyuna dahil oldu.



İLK MAĞLUBİYET



Ligin 10. haftasına PSG'nin arkasında 23 puanla ikinci sırada giren Marsilya, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu. Maçın galibi Ajaccio ise ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Marsilya deplasmanda PSG ile karşılaşırken Ajaccio, Troyes'a konuk olacak.





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