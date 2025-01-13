Marsilya'dan Zalewski hamlesi

Marsilya, Nicola Zalewski'nin transferi için Roma ile temaslara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'dan Zalewski hamlesi
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13 Ocak 2025 18:47
Marsilya, Roma'dan Nicola Zalewski'nin transferi için harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın, Zalewski için Roma ile temaslara başladığı belirtildi.

Zalewski, geçen yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak Polonyalı futbolcu Roma'da kalmıştı.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinde 16 maçta 1 asist yaptı.

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