Mark Cuban'dan 100 bin dolarlık büyük destek!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Ulusal Siyahi Gazeteciler Derneği KOVID-19 Yardım Fonu'na 100.000 dolar bağışta bulunuyor.



Cuban'ın bağışı, kısmen eski spor yazarları Roger B. Brown ve Martin McNeal'ı onurlandırmak için yaptığı bildirildi.



CNBC Jabari Young gelişmeyi, şu şekilde kaleme aldı:



"Fon, NABJ tarafından, salgını nedeniyle işten çıkarılmalardan etkilenen hem spor hem de spor dışı gazetecilere yardımcı olmak için kuruldu.



Cuban, CNBC'ye bağışın 'iş dünyasında çalışmaktan zevk aldığı iki efsane' eski spor yazarları Roger B. Brown ve Martin McNeal'ı onurlandırmak için olduğunu söyledi:



'(Mavericks.com yazarı) Dwain Price'a, çok destekleyici olduğu bu fikir hakkında ne düşündüğünü sordum, sonra bunu gerçekleştirdim.'



Brown, Fort Worth Star-Telegram'da dönüm noktası olan bir yazardı ve McNeal ise, Sacramento'ya taşınmadan önce Mavericks'in muhabiri olarak birkaç yıl geçirmişti. Brown ve McNeal, üç günlük bir süre içinde KOVID-19'dan ötürü hayata gözlerini yummuşlardı.



Cuban, özellikle NBA'in askıya alındığı dönemde oldukça aktifti. Hem pandemi nedeniyle Amerikalılar üzerindeki mali kargaşada yön bulma yollarını önerme konusunda, hem de ülke çapında sosyal huzursuzluğa karşı tepkisinde.



