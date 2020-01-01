Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Mark Cuban'dan 100 bin dolarlık büyük destek!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Ulusal Siyahi Gazeteciler Derneği KOVID-19 Yardım Fonu'na 100.000 dolar bağışta bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Ulusal Siyahi Gazeteciler Derneği KOVID-19 Yardım Fonu'na 100.000 dolar bağışta bulunuyor.

Cuban'ın bağışı, kısmen eski spor yazarları Roger B. Brown ve Martin McNeal'ı onurlandırmak için yaptığı bildirildi.

CNBC Jabari Young gelişmeyi, şu şekilde kaleme aldı:

"Fon, NABJ tarafından, salgını nedeniyle işten çıkarılmalardan etkilenen hem spor hem de spor dışı gazetecilere yardımcı olmak için kuruldu.

Cuban, CNBC'ye bağışın 'iş dünyasında çalışmaktan zevk aldığı iki efsane' eski spor yazarları Roger B. Brown ve Martin McNeal'ı onurlandırmak için olduğunu söyledi:

'(Mavericks.com yazarı) Dwain Price'a, çok destekleyici olduğu bu fikir hakkında ne düşündüğünü sordum, sonra bunu gerçekleştirdim.'

Brown, Fort Worth Star-Telegram'da dönüm noktası olan bir yazardı ve McNeal ise, Sacramento'ya taşınmadan önce Mavericks'in muhabiri olarak birkaç yıl geçirmişti. Brown ve McNeal, üç günlük bir süre içinde KOVID-19'dan ötürü hayata gözlerini yummuşlardı.

Cuban, özellikle NBA'in askıya alındığı dönemde oldukça aktifti. Hem pandemi nedeniyle Amerikalılar üzerindeki mali kargaşada yön bulma yollarını önerme konusunda, hem de ülke çapında sosyal huzursuzluğa karşı tepkisinde.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal