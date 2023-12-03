Marius Sumudica: ''İstemeyen Ocak'ta gider''

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Marius Sumudica: ''İstemeyen Ocak'ta gider''
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03 Aralık 2023 17:25
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kasımpaşa maçı sonunda konuştu.

Marius Sumudica, maça sonradan giren oyuncuları tebrik etti.

Maçı iki devre halinde ele almak istediğini söyleyen Rumen teknik adam, "İlk yarıda maalesef hatalı goller yedik. Şimdiye kadar başıma böyle bir şey gelmemişti. İkinci yarı sistemde değişikliğe gittik. 4'lü savunmaya dönünce hücumda daha iyi oynamaya başladık. Rakip de verdiğimiz boşluklardan faydalandı. Devre arasına 3-1 girsek daha iyi olabilirdi. Sonradan giren oyuncuları tebrik ediyorum. Bundan sonra formayı kim hak ediyorsa o oynayacak. İsmi olan oyunculardan ziyade mücadele eden oyuncuları sahada görmek istiyorum. İsmin büyüklüğü önemli değil. Oynamak isteyen oynayacaktır, oynamak istemeyen de ocak ayında gidebilir." ifadelerini kullandı.

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