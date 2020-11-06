Mario Balotelli'nin engellenemez düşüşü!

Mario Balotelli'nin kariyerindeki düşüş devam ediyor. Transfer döneminde adı Beşiktaş'la anılan oyuncu, İtalya 4. lig takımı Franciacorta ile antrenmanlara çıkmaya başladı.



Forvet oyuncusu Balotelli, son olarak Serie A'da Brescia forması giydikten sonra serbest kaldı. Kulüp arayan İtalyan golcü, formada kalabilmek adına İtalya 4. lig takımı Franciacorta'da çalışmalarına devam ediyor.



SERGEN YALÇIN REDDETTİ



Beşiktaş yönetimi transfer döneminde 30 yaşındaki forvetle ilgilense de, transfer Sergen Yalçın'dan ret cevabı almıştı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, Balotelli'nin Sergen Yalçın'dan onay alamaması sonrası; kulüpte daha önce de forma giymiş olan Vincent Aboubakar'ı transfer etti.



MANCINI: "ÜZÜLÜYORUM"



İtalya teknik direktörü Mancini, Balotelli'nin kulüpsüz kalması için; "Onu böyle gördüğüm için üzgünüm. Normalde 30 yaşında bir futbolcu teknik gerekliliklere ve olgunluğa ulaşmış olur. Milli Takım için de çok yararlı olabilirdi. Onu seviyorum ve ne olursa olsun hayatta her zaman en iyisiyle karşılaşmasını umuyorum." demişti.



