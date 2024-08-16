Maribor kalecisinden Fenerbahçe itirafı!

NK Maribor kalecisi Azbe Jug, Fenerbahçe ile oynadıkları maç için flaş bir itirafta bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Maribor kalecisinden Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 18:48
NK Maribor kalecisi Azbe Jug, Fenerbahçe ile oynadıkları maç için açıklama yaptı.

Azbe Jug yaptığı açıklamada, "Geçen sene oynadığımız Fenerbahçe deplasmanından sonra artık hiçbir taraftar baskısı beni kötü etkilemiyor. Artık sadece gülümsüyorum ve maça odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etmişti. Deplasmanda da 3-0'lık skorla turu atlayan taraf olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery