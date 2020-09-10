'Marco Benassi, Galatasaray'ı istemedi'

"İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR"

'da orta saha transferi için adaylar arasında gösterilen'nin kararı belli oldu.'da gözden çıkarılan İtalyan oyuncunun menajerinin yönetim ile görüştükten sonra kesin ayrılık kararını verdiği ancak Galatasaray'a gitmeyi düşünmediği kaydedildi.Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde Fiorentina ile temasa geçtiği ancak oyuncu cephesinden olumlu yanıt alamadığı vurgulandı.İtalyan basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu, öncelikle ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor ve Verona da muhtemel adresler arasında yer alıyor.Inter altyapısından yetişen Benassi, 2017'de 12 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'dan Fiorentina'ya tranfer olmuştu. Serie A'da 196 maçlık bir kariyeri olan İtalyan oyuncu, 26 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.