Serbest oyuncu Marco Belinelli'nin, NBA'de 13 sezon geçirdikten sonra, Virtus Blogona ile sözleşme imzalamak için memleketi İtalya'ya döndüğü açıklandı.



34 yaşındaki Belinelli, 2007'de Golden State Warriors tarafından 18'inci sırada Draft edilmiş, ancak ligde yerini bulması birkaç yıl sürmüştü. Stephen Curry öncesi Warriors dönemininin yanı sıra Belinelli, New Orleans Hornets, Toronto Raptors ve Chicago Bulls formaları giymiş, 2013'te de San Antonio Spurs kadrosuna katılmıştı.



2013-14 sezonu, Belinelli'nin NBA kariyerinin doruk noktasıydı. All-Star Hafta Sonu'nda o sezonun üçlük yarışmasını kazanmasının yanı sıra, Spurs'ün 2014 Finalleri'nde Miami Heat'i mağlup etmesinde önemli bir rotasyon rolü oynamıştı.



Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers ile oynamış olan Belinelli, San Antonio'ya ikinci kez geri dönmüş, geçtiğimiz sezon Spurs formasıyla maç başına 15.5 dakika süre almıştı.



Kariyeri boyunca Belinelli maç başına 9.7 sayı, 2.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile oynayarak, %37.6 üçlük isabeti yakalamıştı.



