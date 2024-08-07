Marcin Bulka: "Di Maria, MANU'dan nefret ediyor"

Di Maria'nın PSG'den arkadaşı Marcin Bulka, Arjantinli oyuncunun eski takımı Manchester United'dan nefret ettiğini açıkladı.

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Marcin Bulka: 'Di Maria, MANU'dan nefret ediyor'
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07 Ağustos 2024 23:26
Di Maria'nın PSG'den arkadaşı Marcin Bulka, Arjantinli oyuncunun eski takımı Manchester United'dan nefret ettiğini söyledi.

Bulka yaptığı açıklamada, "Di Maria, Manchester United'dan nefret ediyor. Onlarla ilgili tek iyi bir anısı yok. MANU maçını TV'den izlediğimizde bize kanalı değiştirmemizi söylerdi. O takımı görmeye dayanamıyor." ifadelerini kullandı.

Di Maria, 2015 yılında Real Madrid'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu. Arjantinli oyuncu, bu transferden bir yıl sonra da 63 milyon euroya PSG'ye gitmişti.

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