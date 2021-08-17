Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun alacağı ceza merak konusu.



'SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ'



Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.



İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.



DENİZ ÇOBAN'IN YORUMU;

(FANATİK GAZETESİ)

Şimdi akıllardaki soru Marcao'nun alacağı ceza. Önemli olan Disiplin Kurulu'nun bu vakayı nasıl değerlendireceği. Saldırı olarak kabul ederse minimum 5 maç ceza alması gerekir. Saldırı fiilinin üst limiti de 10 maç. Bu vakayı disiplin kurulu sadece Şiddetli hareket olarak görürse Marcao'nun cezası 3 maçtan başlayacaktır.



BÜNYAMİN GEZER



"Maçın hakemi ben olsaydım Marcao'ya şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdim yazardım. Bunun da cezası 3-6 maç"



AHMET ÇAKAR

"Marcao en az 8 maç men cezası almalı"



