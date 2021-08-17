Marcao kaç maç men cezası alacak?

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun kaç maç men cezası alacağı merak konusu olmaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcao kaç maç men cezası alacak?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2021 10:58
Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun alacağı ceza merak konusu.

'SALDIRI CEZASI 5-10 MAÇ'

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun, "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

DENİZ ÇOBAN'IN YORUMU;
(FANATİK GAZETESİ)
Şimdi akıllardaki soru Marcao'nun alacağı ceza. Önemli olan Disiplin Kurulu'nun bu vakayı nasıl değerlendireceği. Saldırı olarak kabul ederse minimum 5 maç ceza alması gerekir. Saldırı fiilinin üst limiti de 10 maç. Bu vakayı disiplin kurulu sadece Şiddetli hareket olarak görürse Marcao'nun cezası 3 maçtan başlayacaktır.

BÜNYAMİN GEZER
 
"Maçın hakemi ben olsaydım Marcao'ya şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdim yazardım. Bunun da cezası 3-6 maç"

AHMET ÇAKAR
"Marcao en az 8 maç men cezası almalı"


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.