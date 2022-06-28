Marcao için Sevilla gerçeği

Galatasaray'da forma giyen ve adı sık sık Sevilla ile anılan Marcao için İspanya'dan bir haber gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'nın listesindeki adaylardan biri olan Marcao için Endülüs ekibinin Galatasaray ile temaslara başladığını ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı aktarıldı.



Sevilla'nın, Diego Carlos'un ayrılması ve Jules Kounde'nin muhtemel transferi nedeniyle savunmaya mutlak takviye yapacağı ifade edilirken, Marcao'nun tek aday olmadığı kaydedildi.



Öte yandan Marcao'nun da transferi için hem Sevilla ile hem de Galatasaray ile görüşmelere başladığı belirtildi.



26 yaşındaki savunma oyuncusunun da La Liga'ya transfer olma konusunda oldukça heyecanlı olduğu öne sürüldü. Brezilyalı futbolcunun, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden de talibi olmasına rağmen kariyerinde daha iyi bir adım olacağını düşündüğü Sevilla'ya sıcak baktığı ifade edildi. Marcao'nun mali açıdan daha güçlü durumda olan Zenit'i de bu nedenle reddettiği ifade edildi.



10 MİLYON EURO



Sevilla'nın, 1 Temmuz'a kadar Marcao için herhangi bir resmi teklif yapmayacağı, ancak ekonomik parametrelere uyması halinde Brezilyalı yıldızı transfer edeceğinin altı çizildi. Endülüs ekibinin ayrıca, bu transferi 10 milyon euro'yu aşmayan bir bonservisle tamamlamayı umduğu vurgulandı.





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