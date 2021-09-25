Marcao geri sayıyor! İşte kalan cezası

6 maç ceza alan Marcao, Galatasaray formasına geri dönüş için 3 lig maçı daha bekleyecek.

, Fotoğraf; AA
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Marcao geri sayıyor! İşte kalan cezası
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25 Eylül 2021 12:46
Süper Lig'de Galatasaray arka arkaya köü sonuçlar alırken, Marcao'nun yokluğu ise fazlasıyla arandı.

Galatasaray'ın bu sezon ligde gol yemediği tek maç olan Giresun deplasmanında Marcao görev yapmıştı. Brezilyalı stoperin cezasında savunmada Luyindama, Nelsson ve Alpaslan şans bulurken sarı-kırmızılılar Marcao'nun yokluğunda 5 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı.

25 yaşıındaki oyuncu Göztepe, Rize ve Konya maçları ile birlikte cezasını tamamlayacak ve 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek. 

 

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