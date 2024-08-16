Marc Guehi için dev transfer teklifi

Newcastle United, Crystal Palace forması giyen Marc Guehi için transfer ısrarına devam ediyor.



YAPILAN SON TEKLİF



Times'ta yer alan habere göre, Newcastle United, Guehi için Crystal Palace'ın kapısını dördüncü kez çaldı. Newcastle United'ın son teklifinin bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin (76 milyon euro) olduğu belirtildi.



PALACE'TA BEKLENTİ



Crystal Palace'ın ise 24 yaşındaki futbolcusuna 70 milyon sterlin'den fazla bir değer biçtiği kaydedildi.



CHELSEA'YE ÖDEME YAPILACAK



Crystal Palace, Guehi'yi 2021 yazında Chelsea'den kadrosuna katmıştı. İngiliz oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Crystal Palace, Chelsea'ye yüzde 20'lik bir ödeme yapacak.



Crystal Palace forması altında 111 maçta sahaya çıkan Guehi, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.





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