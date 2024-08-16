Marc Guehi için dev transfer teklifi

Newcastle United, Marc Guehi için Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin (76 milyon euro) değerinde yeni bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marc Guehi için dev transfer teklifi
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16 Ağustos 2024 13:42
Newcastle United, Crystal Palace forması giyen Marc Guehi için transfer ısrarına devam ediyor.

YAPILAN SON TEKLİF

Times'ta yer alan habere göre, Newcastle United, Guehi için Crystal Palace'ın kapısını dördüncü kez çaldı. Newcastle United'ın son teklifinin bonuslarla birlikte 65 milyon sterlin (76 milyon euro) olduğu belirtildi.

PALACE'TA BEKLENTİ

Crystal Palace'ın ise 24 yaşındaki futbolcusuna 70 milyon sterlin'den fazla bir değer biçtiği kaydedildi.

CHELSEA'YE ÖDEME YAPILACAK

Crystal Palace, Guehi'yi 2021 yazında Chelsea'den kadrosuna katmıştı. İngiliz oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Crystal Palace, Chelsea'ye yüzde 20'lik bir ödeme yapacak.

Crystal Palace forması altında 111 maçta sahaya çıkan Guehi, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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