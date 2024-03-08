MANU, Erik ten Hag'ın alternatifini belirledi

Premier Lig'de bu sezon gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası olan Manchester United'da, Erik ten Hag'ın yerine gelebilecek isimler belli olmaya başladı.



4 ADAY VAR



ESPN'de yer alan habere göre Manchester United'ın, Erik ten Hag ile yollarını ayırması durumunda kendisine üç aday belirlediği söylendi.



Manchester United'ın, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrılması durumunda yerine Roberto De Zerbi, Thomas Frank ve Gareth Southgate'nin en güçlü aday olduğu iddia edilmişti.



İngiliz basınında çıkan habere göre Jim Ratcliffe'nin en büyük adayının Bologna ile bu sezon harikalar yaratan Thiago Motta'yı istediği söylendi.



Manchester United'ın, Thiago Motta için aynı zamanda Juventus ile kıyasıya bir mücadeleye girmesi de bekleniyor.



65 MAÇA ÇIKTI



2022-2023 sezonun başında Bologna ile sözleşme imzalayan Thiago Motta toplamda 65 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 31 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 mağlubiyet alırken maç başına 1.71 puan ortalaması tutturdu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU