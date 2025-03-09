🌟 Bruno Fernandes, serbest vuruştan ağları buldu! pic.twitter.com/Bo57bs7efm



— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025

Declan Rice; gelişine roket gibi 🚀pic.twitter.com/8KOKfyfCB3



— Sporxtv (@sporxtv) March 9, 2025

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.Manchester United, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ruben Amorim'in ekibi 45+2. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti. Portekizli yıldız, bu dakikada kazanılan serbest vuruşta ağları buldu ve takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.Arsenal, 74. dakikada beraberliği buldu. Bu dakikada sağdan Jurrien Timber'ın pasıyla topla buluşan Rice, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.Bu sonucun ardından Arsenal 55, Manchester United ise 34 puana yükseldi.Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Leicester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Arsenal, sahasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak.