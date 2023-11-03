Manisa potada Beşiktaş önünde

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun sürpriz ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor Cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak zirve yarışına ortak olan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta deplasmanda Porto'ya mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Beşiktaş'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak zirve yarışına ortak olan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta deplasmanda Porto'ya mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Beşiktaş'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor.