Manisa potada Beşiktaş önünde

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Manisa potada Beşiktaş önünde
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03 Kasım 2023 13:26
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun sürpriz ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor Cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak zirve yarışına ortak olan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta deplasmanda Porto'ya mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı. Beşiktaş'ın ise ligde 3 galibiyeti bulunuyor.

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