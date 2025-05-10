Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.
Manisa'ya galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dani Ramirez kaydetti.
Son haftaya küme düşme hattında giren Manisa FK, sezonun son haftasında alınan sonuçlarla MKE Ankaragücü ve Pendikspor ile 48 puanda eşitlendi ve üçlü averaj sayesinde ligde kalmayı başardı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK 1-0 kazandı.
Manisa'ya galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dani Ramirez kaydetti.
Son haftaya küme düşme hattında giren Manisa FK, sezonun son haftasında alınan sonuçlarla MKE Ankaragücü ve Pendikspor ile 48 puanda eşitlendi ve üçlü averaj sayesinde ligde kalmayı başardı.