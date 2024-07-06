Manisa FK, Sinan Osmanoğlu ile vedalaştı

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü stoper Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.



Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Sinan Osmanoğlu. Futbolcumuz Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



Manisa FK ile geçen sezon 14 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bin 215 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri sarstı.





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