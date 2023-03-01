Manisa FK, Muhammed Mert'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'dan kadroya dahil edilen Muhammed Mert ile Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhammed Mert, Manisa FK'nin Süper Lig hedefine katkı sunmaya geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Süper Lig için mücadele edeceğiz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kulüp futbol şube sorumlusu Erdem Özkan da Muhammed Mert'in takıma tecrübesiyle güç katacağını kaydetti.





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