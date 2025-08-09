10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Manisa FK, lige kötü başladı!

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Manisa FK, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ege temsilcisinin, 90+3 dakikada attığı var gidilmeden gol iptal edildi.

09 Ağustos 2025 12:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK, lige kötü başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de geçen sezon üçlü averajla ligde kalmayı başaran Manisa FK, yeni sezona istediği gibi başlayamadı.

İlk haftada deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, uzatmada bulduğu golün iptal edilmesiyle 1 puandan oldu. Ümraniyespor'un 64'üncü dakikada 10 kişi kalmasının ardından kalesinde 2'nci golü görerek 2-0 geriye düşen Manisa ekibi yeni transferlerinden Diony'nin golüyle puan için umutlandı. Manisa FK'nın 90+3'üncü dakikada Cissokho ile bulduğu gol, VAR incelemesine gidilmeden iptal edildi.

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın iptal edilen gol nedeniyle hakemlere tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İptal edilen golü izlesinler. Ümraniye'ye olsa onların da canı yanacaktı. Biz yarım puan bile haram istemiyoruz. VAR'daki hakemler daha dikkatli maç yönetmeli. Yanlış kararla elimiz boş dönüyoruz" dedi.

Mağlubiyeti hak etmediklerini dile getiren teknik patron Taşkın, "Çok genç oyuncularımız var. Hakem hatasıyla kaybetmiş olabiliriz ama benim gözümde oyuncularım galiptir" diye konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
