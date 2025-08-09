Manisa FK, lige kötü başladı!

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon üçlü averajla ligde kalmayı başaran Manisa FK, yeni sezona istediği gibi başlayamadı.İlk haftada deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, uzatmada bulduğu golün iptal edilmesiyle 1 puandan oldu. Ümraniyespor'un 64'üncü dakikada 10 kişi kalmasının ardından kalesinde 2'nci golü görerek 2-0 geriye düşen Manisa ekibi yeni transferlerinden Diony'nin golüyle puan için umutlandı. Manisa FK'nın 90+3'üncü dakikada Cissokho ile bulduğu gol, VAR incelemesine gidilmeden iptal edildi.Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın iptal edilen gol nedeniyle hakemlere tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "dedi.Mağlubiyeti hak etmediklerini dile getiren teknik patron Taşkın,diye konuştu.