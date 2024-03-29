Manisa FK gurbette eridi

1'inci Lig'de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa FK, bu sezon deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla korkulu rüya görmeye başladı. Sezonun ilk 2 dış saha maçında Kocaelispor'u 2-0, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra gurbette çıktığı randevularda 3 puanı bir arada göremedi.



Son deplasman galibiyetini 25 Ağustos 2023'te Erzurum'da alan Manisa temsilcisi daha sonra evinden uzakta çıktığı 11 karşılaşmada 4 beraberlik, 7 yenilgi alıp 29 puan bıraktı. Deplasmanda çıktığı 13 maçta 10 puan alabilen siyah-beyazlılar, dış sahada en az puan toplayan 3'üncü takım konumunda.



