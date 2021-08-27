Manisa FK, Demba Diallo'yu transfer etti

Manisa, Malili hücum oyuncusu Demba Diallo'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa FK, Demba Diallo'yu transfer etti
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27 Ağustos 2021 21:39
TFF 1. Lig temsilcisi Manisa, Malili hücum oyuncusu Demba Diallo'yu kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Mali Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki Demba Diallo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demba Diallo, kariyeri için önemli bir takıma geldiğini, Manisa'nın hedefleri ve projeleri olan önemli bir kulüp olduğunu kaydetti.

Diallo, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini belirterek, "Takımımla birlikte iyi bir sezon geçirip hedefimiz olan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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