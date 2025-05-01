Manisa Basket kader maçlarında

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyetle son 3 maça düşme hattında giren Manisa Basket 2 Mayıs Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak.



Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bu sezon 3 yıldır yer aldığı lige tutunmaya çalışan Manisa ekibi bitime 3 hafta kala 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet gerisinde yer alıyor.



Kalan maçlarını Büyükçekmece'yle deplasmanda, kurtuluş ihtimali çok azalıp bu hafta matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Yalovaspor'la ise evinde oynayacak Manisa Basket 2 Mayıs Cuma günü kazanırsa umutlarını artıracak. Galatasaray ise 14 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.



