Manisa Basket kader maçlarında

Manisa Basket, düşme hattından kurtulmak için Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket kader maçlarında
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01 Mayıs 2025 14:50

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Beşiktaş deplasmanındaki mağlubiyetle son 3 maça düşme hattında giren Manisa Basket 2 Mayıs Cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bu sezon 3 yıldır yer aldığı lige tutunmaya çalışan Manisa ekibi bitime 3 hafta kala 8 galibiyetle kurtuluş barajının 1 galibiyet gerisinde yer alıyor.

Kalan maçlarını Büyükçekmece'yle deplasmanda, kurtuluş ihtimali çok azalıp bu hafta matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunan Yalovaspor'la ise evinde oynayacak Manisa Basket 2 Mayıs Cuma günü kazanırsa umutlarını artıracak. Galatasaray ise 14 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

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