Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Hakan Şapçı'nın ekibi Manisa FK ile Orhan Ak'ın yönetimindeki Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.



Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Manisa FK'nin gollerini 8. dakikada Daniel Ramirez ve 18. dakikdaa Umut Erdem kaydetti.



Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 34. dakikada Talha Ülvan ve 38. dakikada Marius Tresor Doh kaydetti.



Manisa FK'de ilk golü kaydeden Diego Ramirez 90+2'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 39 puana yükseltirken, Manisa FK 30 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Manisa FK deplasmanda Adanaspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.



