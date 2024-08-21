Manchester United tasarrufa gidiyor

Manchester United, tasarruf tedbirleri kapsamında maç günü stadyum çalışanları için hazırlanan yemeklerin artık verilmeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United tasarrufa gidiyor
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21 Ağustos 2024 19:04
Premier Lig ekibi Manchester United, tasarruf tedbirleri kapsamında flaş bir kararın altına imza attı. 

Kulüp hissedarı Sir Jim Ratcliffe ve INEOS ekibi, bu yılın başlarında kulübün dörtte bir hissesini satın aldıktan sonra kulüp içinde köklü bir mali inceleme başlattı ve bu inceleme sonucunda kulüpte çalışan yaklaşık 250 kişiyi işten çıkardı

Bu hamlenin ardından daha fazla tasarruf için başka bir karar daha alındı. 

ARTIK YEMEK VERİLMEYECEK

Manchester United, tasarruf tedbirleri kapsamında maç günü stadyum çalışanları için hazırlanan yemeklerin artık verilmeyeceğini duyurdu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu kararın alınmasıyla birlikte Manchester United taraftarı, kulübün sosyal medya hesabına birçok yorumda bulunarak kararı eleştirdi.

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