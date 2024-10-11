Manchester United'ta Altay Bayındır krizi!

Manchester United'ta eleştirilerin odağında yer alan Erik ten Hag ile Altay Bayındır arasında kriz çıktığı öne sürüldü.



Andre Onana'nın ardından ikinci kaleci olarak görev yapan ancak fazla süre alamayan milli futbolcu için İngiliz basını dikkat çeken bir haber geçti.



ALTAY İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ



Football Insider'da yer alan habere göre; Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından iki hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmadı.



Bu süreçte milli kalecinin sadece kaleci antrenörüyle vakit geçirdiği ve Erik ten Hag ile hiç temas kurmadığı yazıldı.



TÜM FUTBOLCULAR ETKİLENİYOR



Hollandalı teknik adamın bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedildi.



Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edilen Altay, İngiliz devinde sadece 2 maça çıkabildi.



