Manchester United: "Şimdi Altay Bayındır'ın zamanı!"

Manchester United Kulübü'nün resmi hesabı, milli kaleci Altay Bayındır için "Şimdi onun zamanı" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United: 'Şimdi Altay Bayındır'ın zamanı!'
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27 Ocak 2024 17:38
Manchester United Kulübü'nün resmi hesabı, milli kaleci Altay Bayındır için bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Altay Bayındır için vakit geldi. Türk kalecimiz, pazar günü oynanacak FA Cup maçı için hazır!" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Altay Bayındır'ın sözlerinin de paylaşıldığı videoda milli oyuncu, "Her oyuncu sahaya çıkıp o havayı koklamak ister. Stada ilk geldiğimde atmosfer çok güzeldi. Çok mutlu oldum açıkçası insanların tutkulu bir şekilde orada takımının kazanması için sahaya enerji yolladıklarını gördüğümde. Hocamız şans verdiği sürece sahaya çıkıp performans vermeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

ERIK TEN HAG'DAN ALTAY AÇIKLAMASI

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, bir açıklama yaparak Altay Bayındır'ın Newport County maçında kalede yer alacağını doğruladı.

Hollandalı teknik adam açıklamasında, "Altay Bayındır, pazar günü Newport County maçında kalede olacak. Altay sabırla şansını bekledi. O, Türkiye'de büyük bir kulüpte oynadı. Türk Milli Takımı'nda görev yaptı. Baskı altında oynamayı biliyor, o yüzden baskı ile başa çıkabilir. Zamanının gelmesini bekliyordu ve şimdi sahne onun." ifadelerini kullandı.

Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

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