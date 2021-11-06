Manchester United - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da

Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Manchester United galibiyerine 3,75 oran verilirken Manchester City galibiyetine ise 1,49 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,45, 2,5 ALT oranı 2,02 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak duyuruldu.
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Derbi maçında Karşılıklı gol var oranı 1,46 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,94 olarak açıklandı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Manchester United'ın atmasına 2,16 oran açıklandı. Karşılaşmada ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,40 oran verilirken Gol olmaz oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Manchester United galibiyerine 3,75 oran verilirken Manchester City galibiyetine ise 1,49 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,45, 2,5 ALT oranı 2,02 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak duyuruldu.
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Derbi maçında Karşılıklı gol var oranı 1,46 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,94 olarak açıklandı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Manchester United'ın atmasına 2,16 oran açıklandı. Karşılaşmada ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,40 oran verilirken Gol olmaz oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.