Manchester United - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da

Manchester United ile Manchester City Premier Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Manchester United - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da
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06 Kasım 2021 10:17
Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Manchester United galibiyerine 3,75 oran verilirken Manchester City galibiyetine ise 1,49 oran uygun görüldü. Maçın beraberlik oranı 3,45, 2,5 ALT oranı 2,02 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,41 olarak duyuruldu.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Derbi maçında Karşılıklı gol var oranı 1,46 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,94 olarak açıklandı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Manchester United'ın atmasına 2,16 oran açıklandı. Karşılaşmada ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,40 oran verilirken Gol olmaz oranı ise 13,00 ile bültende yer aldı.


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