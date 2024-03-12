Manchester United'ın Mason Greenwood talebi!

Manchester United; Barcelona, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği Mason Greenwood'un fiyatını belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United'ın Mason Greenwood talebi!
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12 Mart 2024 19:30
Getafe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Mason Greenwood için MANU kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre; Manchester United, devlerin ilgilendiği Mason Greenwood'un fiyatını 50 milyon euro olarak belirledi.

Haberde Barcelona, Atletico Madrid ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların oyuncuyu transfer etmek istediği yazıldı.

Getafe'nin kiraladığı 22 yaşındaki oyuncu sezon sonunda İngiliz devine dönecek. Mason, İspanyol ekibinde bu sezon 26 maçta 8 gol, 5 asist yaptı.

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