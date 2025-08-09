Manchester United'dan 85 milyon euro'luk transfer!

Manchester United, uzun süredir gündemde olan Benjamin Sesko transferini resmiyete döktü.İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Manchester United, Sesko için bonuslarla birlikte toplamda 85 milyon euro ödeyecek.İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "şeklinde konuştu.Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün yarattığı pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko." dedi.Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 gole imza attı.Yeni sezonda Ruben Amorim ile birlikte eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, Sesko transferi ile birlikte dikkat çeken hamlelere imza attı.Manchester United, Sesko ile birlikte Brentford'dan Bryan Mbeumo ile birlikte Wolverhampton'dan Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı.Manchester United, bu 3 transfer için kasasından toplamda 234 milyon euro çıkardı.