Manchester United'dan 85 milyon euro'luk transfer!

Manchester United, uzun süredir gündemde olan Benjamin Sesko transferini resmiyete döktü.
İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Manchester United, Sesko için bonuslarla birlikte toplamda 85 milyon euro ödeyecek.
TRANSFER SONRASI AÇIKLAMA
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı." şeklinde konuştu.
Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün yarattığı pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben'den (Amorim) birçok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek hep birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı.
41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 gole imza attı.
MANU'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLELER
Yeni sezonda Ruben Amorim ile birlikte eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, Sesko transferi ile birlikte dikkat çeken hamlelere imza attı.
234 MİLYON EURO
Manchester United, Sesko ile birlikte Brentford'dan Bryan Mbeumo ile birlikte Wolverhampton'dan Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı.
Manchester United, bu 3 transfer için kasasından toplamda 234 milyon euro çıkardı.
