10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-336'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-034'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-035'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Manchester United'dan 85 milyon euro'luk transfer!

Manchester United, Leipzig forması giyen Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, bu transfer için toplamda 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

09 Ağustos 2025 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester United'dan 85 milyon euro'luk transfer!
Manchester United, uzun süredir gündemde olan Benjamin Sesko transferini resmiyete döktü.

İngiliz ekibi, Leipzig forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Manchester United, Sesko için bonuslarla birlikte toplamda 85 milyon euro ödeyecek.


TRANSFER SONRASI AÇIKLAMA

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Slovenyalı futbolcu "Manchester United'ın tarihi elbette çok özel, ancak beni asıl heyecanlandıran buradaki geleceğim. Projeyi konuştuğumuzda, bu takımın büyümeye devam etmesi ve yakında tekrar en büyük kupalar için mücadele etmesi için her şeyin yerli yerinde olduğu açıktı." şeklinde konuştu.

Manchester'a geldiği andan itibaren kulübün yarattığı pozitif enerjiyi ve aile ortamını hissettiğini belirten Sesko "En üst seviyeme ulaşmak ve tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için kesinlikle mükemmel bir yer. Ruben'den (Amorim) birçok şey öğrenmeye ve takım arkadaşlarımla ilişkilerimi güçlendirerek hep birlikte başarıya ulaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Leipzig forması altında geçen sezon 45 maçta süre bulan Sesko, 21 gol attı ve 6 asist yaptı. 

41 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen Sesko, 16 gole imza attı.

MANU'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLELER

Yeni sezonda Ruben Amorim ile birlikte eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, Sesko transferi ile birlikte dikkat çeken hamlelere imza attı.

234 MİLYON EURO

Manchester United, Sesko ile birlikte Brentford'dan Bryan Mbeumo ile birlikte Wolverhampton'dan Matheus Cunha'yı kadrosuna kattı.

Manchester United, bu 3 transfer için kasasından toplamda 234 milyon euro çıkardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
