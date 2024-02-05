Manchester United'a kötü haber: Martinez

Manchester United'da, Lisandro Martinez sakatlığı nedeniyle 2 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a kötü haber: Martinez
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05 Şubat 2024 21:51
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Lisandro Martinez, sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, West Ham United'a karşı 3-0 kazanılan 23. hafta maçının 71. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Martinez'in diz iç yan bağlarında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

İki ay forma giyemeyeceği duyurulan 26 yaşındaki Martinez, sezonun son haftalarında takıma dönecek.

Ayağındaki sakatlık nedeniyle de 22 maç kaçıran Arjantinli futbolcu, bu sezon 10 karşılaşmada görev yaptı.

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