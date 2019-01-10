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Manchester City'den tarihi skor; 9-0

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Burton Albion'u 9-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City'den tarihi skor; 9-0
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10 Ocak 2019 00:44
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Manchester City, İngiltere 1. Lig ekiplerinden Burton Albion ile karşı karşıya geldi. Manchester City, çok üstün oynadığı maçta Burton Albion'u 9-0 mağlup etmeyi başardı.

Manchester City bu sonuçla adını finale yazdırmaya çok yaklaştı. Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kevin de Bruyne, 30. dakikada, 34. dakikada, 57. dakikada ve 65. dakikada Gabriel Jesus, 37. dakikada Zinchenko, 62. dakikada Foden, 70. dakikada Walker, 83. dakikada Mahrez kaydetti.

Manchester City, 1987'de Huddersfield Town'ı 10-1 yendiği maçtan sonra ilk kez bir maçta 9 gol atmayı başardı.

İki ekip arasındaki rövanşı karşılaşması 23 Ocak tarihinde oynanacak.



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