İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester City evinde Huddersfield'ı konuk etti.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-0 kazanırken goller; 33 ve 65. dakikada Phil Foden, 37. dakikada Julian Alvarez, 58. dakikada Ben Jackson (kendi kalesine), ve 47. dakikada Jeremy Doku'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Manchester City tur atlarken, Huddersfield kupaya veda eden taraf oldu.





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