Manchester City turu 5 golle aldı

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester City evinde Huddersfield'ı 5-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City turu 5 golle aldı
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07 Ocak 2024 19:10
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Manchester City evinde Huddersfield'ı konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-0 kazanırken goller; 33 ve 65. dakikada Phil Foden, 37. dakikada Julian Alvarez, 58. dakikada Ben Jackson (kendi kalesine), ve 47. dakikada Jeremy Doku'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester City tur atlarken, Huddersfield kupaya veda eden taraf oldu.

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