Manchester City, Sterling'in sözleşmesi uzatıyor

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Raheem Sterling ile sözleşme uzatmak için harekete geçtiği belirtildi.



Daily Telegraph'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, transferde adı Barcelona'da ile 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.



Çıkan haberde; Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın ve yönetimin Sterling gitmesine sıcak bakmadıkları ve İngiliz oyuncuya yüksek maaşla yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandıkları kaydedildi.



Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sterling, bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.





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