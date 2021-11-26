Manchester City, Sterling'in sözleşmesi uzatıyor

Manchester City'nin, Barcelona'ya transferi gündeme gelen Raheem Sterling ile sözleşme uzatmak için harekete geçtiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City, Sterling'in sözleşmesi uzatıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2021 14:29
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Raheem Sterling ile sözleşme uzatmak için harekete geçtiği belirtildi.

Daily Telegraph'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, transferde adı Barcelona'da ile 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.

Çıkan haberde; Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın ve yönetimin Sterling gitmesine sıcak bakmadıkları ve İngiliz oyuncuya yüksek maaşla yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandıkları kaydedildi.

Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sterling, bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.