Manchester City Rice için teklifini yaptı

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı sonrası orta sahayı kuvvetlendirmek adına Declan Rice'a resmi teklifini yaptı.



The Athletic'in haberine göre Manchester City, Declan Rice yarışına Arsenal'in ardından dahil olan ikinci ekip oldu. Arsenal'in 75 milyon sterline ek 15 milyon sterlinlik bonusları içeren teklifinin reddedilmesi üzerine City farklı bir teklif yaptı.



City'nin Rice için West Ham'a teklifinin 80 milyon sterlin ve 10 milyon sterlin ek bonusları içerdiği belirtildi. Buna göre City, Arsenal'in teklifinden farklı olarak garanti bonservis ücretinde artış ve şartlı bonuslarda aynı oranda düşüş önerdiği ifade edildi.



West Ham ile Konferans Ligi kupasını kazanarak popülerliğinin zirvesini yaşayan 24 yaşındaki Declan Rice'ın sözleşmesi 2024'te bitiyor. West Ham yönetimi gelecek sezon bonservissiz ayrılma ihtimali bulunan Rice'ı bu yaz döneminde alabileceği maksimum bonservisle göndermek istiyor.



Öte yandan İngiliz basını City'nin hocası Guardiola'nın Rice'a imzayı attırarak İngiliz oyuncunun hücum özelliklerinden de yararlanarak yeni bir İlkay Gündoğan yapmayı planladığını sayfalarına taşıdı.



Declan Rice geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 5 gol 4 asist üretmişti.





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